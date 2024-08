Ватикан в мягкой форме осудил действо на открытии Олимпиады в Париже

Your browser does not support the audio element.

Спустя неделю Ватикан всё же выступил с осуждением церемонии открытия Олимпийских игр.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0