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Ватикан в мягкой форме осудил действо на открытии Олимпиады в Париже

Папский престол всё же осудил антихристианские оргии на открытии Олимпиады в Париже

1:00
Мир

Спустя неделю Ватикан всё же выступил с осуждением церемонии открытия Олимпийских игр.

Папский престол всё же осудил антихристианские оргии на открытии Олимпиады в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

"Святой Престол был опечален некоторыми сценами на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и может только присоединиться к голосам, раздавшимся в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий.

На престижном мероприятии, где весь мир объединяется вокруг общих ценностей, не должно быть никаких намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей. Свобода выражения мнений, которая, конечно, не подлежит сомнению, находит свой предел в уважении к другим".

На открытии Олимпиады в Париже был представлен шабаш сексуальных извращенцев с неочевидной гендерной идентичностью. Более того, сборище извращенцев во главе с татуированной лесбиянкой представило пародию на сцену Тайной Вечери с картиной Леонардо да Винчи

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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