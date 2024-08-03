Ватикан в мягкой форме осудил действо на открытии Олимпиады в Париже

Спустя неделю Ватикан всё же выступил с осуждением церемонии открытия Олимпийских игр.
"Святой Престол был опечален некоторыми сценами на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и может только присоединиться к голосам, раздавшимся в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий.
На престижном мероприятии, где весь мир объединяется вокруг общих ценностей, не должно быть никаких намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей. Свобода выражения мнений, которая, конечно, не подлежит сомнению, находит свой предел в уважении к другим".
На открытии Олимпиады в Париже был представлен шабаш сексуальных извращенцев с неочевидной гендерной идентичностью. Более того, сборище извращенцев во главе с татуированной лесбиянкой представило пародию на сцену Тайной Вечери с картиной Леонардо да Винчи.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.