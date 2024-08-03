Предвыборные штабы Трампа и Харрис спорят о дате новых дебатов

Штаб Камалы Харрис не согласен с новой датой дебатов

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Предвыборный штаб Камалы Харрис выразил несогласие с решением Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на телеканале Fox News, призвав его соблюдать договорённости о проведении дебатов 10 сентября на канале ABC.

Дебаты между Трампом и Байденом, который уже объявил о своём решении не участвовать в президентской гонке, состоялись 27 июня на телеканале CNN, близком к демократам. Экс-президент предложил провести дебаты на телеканале Fox News, который поддерживает республиканцев, однако подчеркнул, что эти дебаты не должны быть последними перед выборами.

Ранее демократы, напротив, распространяли информацию о том, что якобы Дональд Трамп не готов к дебатам 10 сентября и просит отсрочить новый тур дебатов.