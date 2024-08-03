В Австрии разрабатывают новые варианты поставок газа в страну

Австрия намерена преодолеть зависимость от поставок российского газа через Украину

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Австрийская правящая коалиция договорилась о включении в новую стратегию безопасности страны пункта об отказе от российского газа к 2027 году, как сообщает австрийская газета Kurier.

Фото: pixabay.com by Schwoaze, CC0

Новая стратегия безопасности Австрии находится на завершающей стадии разработки.

Наряду с Венгрией и Словакией Австрия в настоящий момент является наиболее крупным пострадавшим государством в случае прекращения поставок российского газа через Украину. В связи с этим австрийское правительство и разрабатывает альтернативные варианты поставок газа в страну.