В Австрии разрабатывают новые варианты поставок газа в страну

Австрийская правящая коалиция договорилась о включении в новую стратегию безопасности страны пункта об отказе от российского газа к 2027 году, как сообщает австрийская газета Kurier.
Новая стратегия безопасности Австрии находится на завершающей стадии разработки.
Наряду с Венгрией и Словакией Австрия в настоящий момент является наиболее крупным пострадавшим государством в случае прекращения поставок российского газа через Украину. В связи с этим австрийское правительство и разрабатывает альтернативные варианты поставок газа в страну.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.