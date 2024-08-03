Венгрия обвинила Евросоюз в подрыве энергетической стабильности страны

Петер Сийярто уверен, что газовый саботаж Киева согласован с Брюсселем

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Киева о прекращении транзита нефти из России в Венгрию и Словакию было принято в Брюсселе.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, CC BY 2.0

"События и мои переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идёт о процессе, координированном из Брюсселя".

Украина намерена прекратить транзитные поставки газа из России через трубопроводы на своей территории. В 2024 году истекает соответствующий контракт, и продлевать его киевский режим не намерен. Это решение приведёт к очень сложному положению в энергетике для Венгрии и Словакии. В свою очередь, эти страны намерены саботировать все возможные поставки вооружений и финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза.