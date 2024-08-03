Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Киева о прекращении транзита нефти из России в Венгрию и Словакию было принято в Брюсселе.
"События и мои переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идёт о процессе, координированном из Брюсселя".
Украина намерена прекратить транзитные поставки газа из России через трубопроводы на своей территории. В 2024 году истекает соответствующий контракт, и продлевать его киевский режим не намерен. Это решение приведёт к очень сложному положению в энергетике для Венгрии и Словакии. В свою очередь, эти страны намерены саботировать все возможные поставки вооружений и финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.