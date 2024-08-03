КНДР выступил с грозным обличением военного блока США, Японии и Южной Кореи.
Центральное телеграфное агентство КНДР заявило, что так называемая "новая эпоха" трёхстороннего сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей приведёт к упадку и ослаблению этих стран.
Жёсткая риторика Пхеньяна спровоцирована постоянными военными учениями и агрессивными заявлениями из капиталистических стран, особенно США. КНДР вынуждена постоянно поддерживать в боевой готовности свои вооружённые силы и стратегический потенциал.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.