КНДР заявила о неизбежном крахе тихоокеанского союза США

КНДР осудила агрессивные планы блока США, Японии и Южной Кореи

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КНДР выступил с грозным обличением военного блока США, Японии и Южной Кореи.

Центральное телеграфное агентство КНДР заявило, что так называемая "новая эпоха" трёхстороннего сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей приведёт к упадку и ослаблению этих стран.

Жёсткая риторика Пхеньяна спровоцирована постоянными военными учениями и агрессивными заявлениями из капиталистических стран, особенно США. КНДР вынуждена постоянно поддерживать в боевой готовности свои вооружённые силы и стратегический потенциал.