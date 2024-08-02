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Отдали ценнейшего агента России, не получив ничего взамен: в Польше недовольны обменом

Экс-глава МВД Польши раскритиковал власти за обмен заключёнными с Россией

1:05
Мир

Бывший глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский подверг резкой критике польские власти за неудачную, по его мнению, спецоперацию по обмену заключёнными с Россией, сообщает EADaily.

Экс-глава МВД Польши раскритиковал власти за обмен заключёнными с Россией
Фото: commons.wikimedia.org by Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, PDM

Особенное возмущение Каминьского вызвал обмен, в результате которого был освобождён российский гражданин, известный как "офицер ГРУ Павел Рубцов", задержанный польскими спецслужбами в 2022 году.

Мариуш Каминьский выразил недовольство, заявив в своём микроблоге, что условия обмена заключёнными были невыгодными для Польши. Он отметил, что польская сторона требовала освобождения Анджея Почобута, приговорённого в Беларуси к восьми годам лишения свободы, и российского гражданина с "Картой поляка", приговорённого к 12 годам колонии за сотрудничество с польскими спецслужбами.

Однако, по мнению Каминьского, польская сторона не получила ничего взамен, отдав России ценного агента, что, по его словам, является позором.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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