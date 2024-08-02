Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кейт Миддлтон в подростковом возрасте перенесла операцию
Новые инициативы Microsoft в борьбе против злоупотреблений ИИ для создания дипфейков
Для съёмок фильма "Простоквашино" построили настоящую деревню
Учёные изучили древние породы Южной Сибири
Туристы отсудили у "Аэрофлота" более 200 тысяч рублей из-за сорванной поездки
В Минцифры опровергли запрет на увольнение не выплатившим IT-ипотеку
4 причины не применять влажные салфетки для чистки руля
Пловец Сомов признался, что ни за что не прыгнул бы в Сену из-за грязной воды
Секрет длительного плодоношения огурцов
Встреча с украинскими боевиками в Праге вызвала ярость местных жителей

Жители Праги встретили украинских нацистов протестом

1:00
Мир

31 июля в Праге состоялась встреча участников "Третьей украинской независимой бригады"* с соотечественниками, сообщает EADaily.

Жители Праги встретили украинских нацистов протестом
Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это событие вызвало протесты, так как местные жители и активисты восприняли его как "нацистскую акцию".

Возле места встречи собрались демонстранты, среди которых были представители коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), держащие плакаты с надписью "КПЧМ против фашизма". Протестующие утверждали, что мероприятие пропагандирует фашистские идеи. Один из выступающих назвал участников встречи "профессиональными киллерами".

На встрече также присутствовала Дана Драбова, председатель Государственного управления по ядерной безопасности, к которой протестующие обратились с обвинениями в поддержке "украинских нацистских лозунгов".

*Сформирована из ветеранов террористической организации "Азов", запрещённой на территории РФ

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой

Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.

Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сочное мясо по-французски
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Последние материалы
Кейт Миддлтон в подростковом возрасте перенесла операцию
Новые инициативы Microsoft в борьбе против злоупотреблений ИИ для создания дипфейков
Для съёмок фильма "Простоквашино" построили настоящую деревню
Учёные изучили древние породы Южной Сибири
Туристы отсудили у "Аэрофлота" более 200 тысяч рублей из-за сорванной поездки
В Минцифры опровергли запрет на увольнение не выплатившим IT-ипотеку
4 причины не применять влажные салфетки для чистки руля
Пловец Сомов признался, что ни за что не прыгнул бы в Сену из-за грязной воды
Секрет длительного плодоношения огурцов
Вот что говорит специалист о переводе кошек и собак на растительную диету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников