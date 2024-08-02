Встреча с украинскими боевиками в Праге вызвала ярость местных жителей

Жители Праги встретили украинских нацистов протестом

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31 июля в Праге состоялась встреча участников "Третьей украинской независимой бригады"* с соотечественниками, сообщает EADaily.

Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это событие вызвало протесты, так как местные жители и активисты восприняли его как "нацистскую акцию".

Возле места встречи собрались демонстранты, среди которых были представители коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), держащие плакаты с надписью "КПЧМ против фашизма". Протестующие утверждали, что мероприятие пропагандирует фашистские идеи. Один из выступающих назвал участников встречи "профессиональными киллерами".

На встрече также присутствовала Дана Драбова, председатель Государственного управления по ядерной безопасности, к которой протестующие обратились с обвинениями в поддержке "украинских нацистских лозунгов".

*Сформирована из ветеранов террористической организации "Азов", запрещённой на территории РФ