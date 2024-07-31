Новый скандал на Олимпиаде: Амели Удеа-Кастер застали за страстным поцелуем Макрона

Министр спорта Франции поцеловала Макрона на церемонии открытия Олимпиады

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Фотографии министра спорта Франции Амели Удеа-Кастер, целующей в шею президента Эммануэля Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр, вызвали широкий резонанс во французских СМИ и соцсетях, сообщает EADaily.

Фото: EPA-EFE by Joel Marklund, PDM

Поступок Удеа-Кастер, проявившей свои эмоции таким образом, вызвал противоречивые реакции: от удивления и эйфории до критики и возмущения. Madame Figaro назвал это "любопытным поцелуем", а Midi Libre отметила эйфорию, последовавшую за напряжением церемонии. Некоторые пользователи соцсетей посчитали фото неприличным и недостойным президента и министра.

Ситуацию усугубило присутствие на трибуне супруги Макрона, Брижит Макрон, которая на 25 лет старше Удеа-Кастер.