Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к США с призывом не угрожать Грузии санкциями, отметив, что такой подход контрпродуктивен, сообщает EADaily.
Он выразил готовность к перезагрузке отношений с Вашингтоном, ожидая справедливых и дружественных шагов вместо шантажа и угроз. Кобахидзе также подчеркнул важность сотрудничества с Китаем для развития глубоководного порта в Анаклии, отмечая, что этот проект существенно зависит от китайских грузов.
Между тем, США рассматривают новые санкции против грузинских чиновников и обсуждают три ключевых вопроса: парламентские выборы, закон об иноагентах и китайские инвестиции в порт Анаклии.
США уже ввели визовые санкции против руководства "Грузинской мечты" и прекратили финансовую помощь Грузии, направив средства грузинским НПО.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.