Грузия на грани конфликта с США: Кобахидзе обвинил Вашингтон в шантаже

Премьер Грузии призвал США не угрожать санкциями

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к США с призывом не угрожать Грузии санкциями, отметив, что такой подход контрпродуктивен, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense, CC BY 2.0

Он выразил готовность к перезагрузке отношений с Вашингтоном, ожидая справедливых и дружественных шагов вместо шантажа и угроз. Кобахидзе также подчеркнул важность сотрудничества с Китаем для развития глубоководного порта в Анаклии, отмечая, что этот проект существенно зависит от китайских грузов.

Между тем, США рассматривают новые санкции против грузинских чиновников и обсуждают три ключевых вопроса: парламентские выборы, закон об иноагентах и китайские инвестиции в порт Анаклии.

США уже ввели визовые санкции против руководства "Грузинской мечты" и прекратили финансовую помощь Грузии, направив средства грузинским НПО.