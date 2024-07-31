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"Просто очередной этап": приведёт ли убийство Исмаила Хании к тотальной войне между Израилем и ХАМАС

Эксперт Костикин: убийство Хании говорит о нежелании Израиля завершать конфликт

1:51
Мир

Тотальной военной операции в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не будет, а сам факт его ликвидации говорит о нежелании Израиля прекращать конфликт в Палестине, рассказал NewsInfo.Ru эксперт Бюро военно-политического анализа, редактор программы "Асимметричный ответ" на Rutube Николай Костикин.

Эксперт Костикин: убийство Хании говорит о нежелании Израиля завершать конфликт
Фото: council.gov.ru by Сответ Федерации Федерального собрания Российской Федерации, CC BY 4.0

Напомним, что утром в среду стало известно о прямом ракетном ударе ЦАХАЛ по резиденции Хании в Тегеране, в результате которого руководитель политбюро ХАМАС был убит прямо в своей постели.

Эксперт подчеркнул, что подобные политические убийства в палестинском регионе со стороны Иерусалима являются традиционными.

"Тотальной военной операции в ответ, на мой взгляд, не будет, прокси-война здесь и не прекращалась, так что это просто очередной её этап. ХАМАС — это серьёзная политическая организация, имеющая фактическое представительство в регионе, на земле. Так что серьёзных фигур, имеющих политическое влияние, на замену убитому там наверняка хватает. Сам факт того, что убит, как говорят, главный переговорщик от Палестины, свидетельствует о нежелании действующей администрации Израиля прекращать военную операцию", — объяснил он.

Костикин добавил, что воспринимать убийство Хании как игру ва-банк со стороны премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху было бы преувеличением, так как нескончаемая война между еврейским и палестинским государствами идёт давно и в обозримом будущем не прекратится.

"Слишком много противоречий даже не между государствами, а между мировоззрениями живущих там народов", — подчеркнул собеседник NewsInfo.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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