"Просто очередной этап": приведёт ли убийство Исмаила Хании к тотальной войне между Израилем и ХАМАС

Тотальной военной операции в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не будет, а сам факт его ликвидации говорит о нежелании Израиля прекращать конфликт в Палестине, рассказал NewsInfo.Ru эксперт Бюро военно-политического анализа, редактор программы "Асимметричный ответ" на Rutube Николай Костикин.
Напомним, что утром в среду стало известно о прямом ракетном ударе ЦАХАЛ по резиденции Хании в Тегеране, в результате которого руководитель политбюро ХАМАС был убит прямо в своей постели.
Эксперт подчеркнул, что подобные политические убийства в палестинском регионе со стороны Иерусалима являются традиционными.
"Тотальной военной операции в ответ, на мой взгляд, не будет, прокси-война здесь и не прекращалась, так что это просто очередной её этап. ХАМАС — это серьёзная политическая организация, имеющая фактическое представительство в регионе, на земле. Так что серьёзных фигур, имеющих политическое влияние, на замену убитому там наверняка хватает. Сам факт того, что убит, как говорят, главный переговорщик от Палестины, свидетельствует о нежелании действующей администрации Израиля прекращать военную операцию", — объяснил он.
Костикин добавил, что воспринимать убийство Хании как игру ва-банк со стороны премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху было бы преувеличением, так как нескончаемая война между еврейским и палестинским государствами идёт давно и в обозримом будущем не прекратится.
"Слишком много противоречий даже не между государствами, а между мировоззрениями живущих там народов", — подчеркнул собеседник NewsInfo.Ru.
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