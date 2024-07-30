Американское общество расколото по вопросу поддержки Украины

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно данным опроса, проведённого исследовательским центром Pew Research Center, 49% американцев считают, что США не должны оказывать военную поддержку Киеву. В то же время 48% респондентов уверены, что Вашингтон обязан помогать Украине в военном плане.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, PDM

Кроме того, 68% опрошенных заявили, что поддерживают введённые США экономические санкции против России. При этом 57% респондентов отметили, что они поддерживают санкции "в некоторой степени", а 11% — что поддерживают их "целиком и полностью".

Ранее поддержка в американском обществе Украины была более единой.