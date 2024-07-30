Американское общество расколото по вопросу поддержки Украины

Согласно данным опроса, проведённого исследовательским центром Pew Research Center, 49% американцев считают, что США не должны оказывать военную поддержку Киеву. В то же время 48% респондентов уверены, что Вашингтон обязан помогать Украине в военном плане.
Кроме того, 68% опрошенных заявили, что поддерживают введённые США экономические санкции против России. При этом 57% респондентов отметили, что они поддерживают санкции "в некоторой степени", а 11% — что поддерживают их "целиком и полностью".
Ранее поддержка в американском обществе Украины была более единой.
В Часовом Яре российская армия атакует при поддержке артиллеристов и БПЛА. Замысел русских бойцов заключён в охвате города, а также усложнении снабжения ВСУ.