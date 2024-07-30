Президент Эрдоган отказался ехать на Олимпиаду в Париже по просьбе внучки

Внучка президента Эрдогана предусмотрительно отговорила ехать его на Олимпиаду

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что по просьбе внучки он отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Причиной стало то, что на играх, по его мнению, пропагандируются нетрадиционные ценности.