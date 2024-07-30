Президент Эрдоган отказался ехать на Олимпиаду в Париже по просьбе внучки

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что по просьбе внучки он отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Причиной стало то, что на играх, по его мнению, пропагандируются нетрадиционные ценности.
"Макрон приглашал меня на открытие ОИ, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне "дедушка, не едь туда". Я спросил, почему, она в ответ сказала: "Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду". Она показала мне видео из Instagram. "Хорошо, внучка, я не поеду" - сказал я ей", рассказал Эрдоган.
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