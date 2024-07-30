Власти Венесуэлы предупреждают граждан об опасности госпереворота

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что в стране существует угроза государственного переворота, который пытаются осуществить крайне правые оппозиционные силы при поддержке США и их союзников.

"Мы видим попытку государственного переворота, который совершают правые экстремисты, поддерживаемые североамериканским империализмом и его союзниками. Чтобы остановить его, вмешался президент Николас Мадуро, вместе с ним народ и демократические институты. Мы собираемся подавить этот государственный переворот снова. Нет никого, кто бы справился с народом и Национальными боливарианскими вооруженными силами", — заявил Падрино Лопес на пресс-конференции, на которой присутствовал высший армейский командный состав.