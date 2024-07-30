Власти Мали и Мавритании проводят расследование в связи с информацией о том, что украинские инструкторы могли готовить террористов. Об этом сообщает сенегальское издание Senenews.
По информации издания, власти Мали немедленно связались со своими коллегами в Мавритании по дипломатическим каналам. В ответ Мавритания заявила, что не участвует в конфликтах на территории Мали и не поддерживает альянс повстанцев туарегов "Координация движений Азавада", о боях с которым ранее заявляла группа "Вагнер".
Власти Мавритании также начали расследование обстоятельств произошедшего.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.