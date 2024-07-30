Немецкий наёмник, приговорённый за терроризм к смертной казни в Белоруссии, помилован указом Лукашенко

Александр Лукашенко помиловал немецкого наёмника из ВСУ и отменил ему казнь

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Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, помиловал гражданина Германии Рико Криегера.

Суд признал Криегера виновным по шести статьям Уголовного кодекса и приговорил его к исключительной мере наказания.

Ранее Криегер обратился к президенту Беларуси с прошением о помиловании. Глава государства, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение о помиловании.

За своего гражданина ходатайствовали власти Германии.

Возможно, благодаря тому, что преступник не успел осуществить в полной мере задуманное, он был помилован, и, возможно, будет выставлен на обмен.