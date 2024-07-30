Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, помиловал гражданина Германии Рико Криегера.
Суд признал Криегера виновным по шести статьям Уголовного кодекса и приговорил его к исключительной мере наказания.
Ранее Криегер обратился к президенту Беларуси с прошением о помиловании. Глава государства, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение о помиловании.
За своего гражданина ходатайствовали власти Германии.
Возможно, благодаря тому, что преступник не успел осуществить в полной мере задуманное, он был помилован, и, возможно, будет выставлен на обмен.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.