Сторонники и противники президента Мадуро в Венесуэле мобилизуют силы

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В Венесуэле набирает силу гражданское противостояние

1:31
Мир

Оппозиция Венесуэлы провела митинг в центре Каракаса после ночных столкновений с силовиками. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В Венесуэле набирает силу гражданское противостояние
Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Альварес С, CC BY-SA 3.0

Около двух тысяч человек собрались на проспекте имени Франсиско де Миранды, который находится в нескольких километрах от исторического центра города и президентского дворца. Митинг проходит мирно: люди поют гимн Венесуэлы и размахивают флагами. Из-за большого количества участников движение по проспекту фактически заблокировано.

В свою очередь, рост угрозы со стороны либералов вынудил патриотов также перейти к активным действиям. 

Они выступают за порядок в стране и осуждают внешнее влияние на события в стране.

"Мы защищаем государственные институты нашей страны, конституцию Венесуэлы и мир".

Сторонники Николаса Мадуро начали собираться на улицах Каракаса, чтобы выразить свою поддержку результатам выборов президента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Люди большими группами направляются к парку, который находится менее чем в 3 километрах от центра города. Позже они отправятся к президентскому дворцу Мирафлорес.

Страны Латинской Америки разделились по вопросу признания выборов: сателлиты США во главе с Аргентиной их не признают. Бразилия и Мексика признают итоги выборов. Ситуация в стране продолжает оставаться напряжённой. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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