Сторонники и противники президента Мадуро в Венесуэле мобилизуют силы

Оппозиция Венесуэлы провела митинг в центре Каракаса после ночных столкновений с силовиками. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Около двух тысяч человек собрались на проспекте имени Франсиско де Миранды, который находится в нескольких километрах от исторического центра города и президентского дворца. Митинг проходит мирно: люди поют гимн Венесуэлы и размахивают флагами. Из-за большого количества участников движение по проспекту фактически заблокировано.
В свою очередь, рост угрозы со стороны либералов вынудил патриотов также перейти к активным действиям.
Они выступают за порядок в стране и осуждают внешнее влияние на события в стране.
"Мы защищаем государственные институты нашей страны, конституцию Венесуэлы и мир".
Сторонники Николаса Мадуро начали собираться на улицах Каракаса, чтобы выразить свою поддержку результатам выборов президента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Люди большими группами направляются к парку, который находится менее чем в 3 километрах от центра города. Позже они отправятся к президентскому дворцу Мирафлорес.
Страны Латинской Америки разделились по вопросу признания выборов: сателлиты США во главе с Аргентиной их не признают. Бразилия и Мексика признают итоги выборов. Ситуация в стране продолжает оставаться напряжённой.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.