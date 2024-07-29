В Венесуэле после выборов вспыхнули беспорядки

В Каракасе начались уличные столкновения после оглашения итогов выборов

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

В историческом центре Каракаса произошли столкновения между полицией и протестующими. Подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес блокированы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Альварес С, CC BY-SA 3.0

В центре города находятся сотни людей, вооружённых палками. У некоторых из них в руках бутылки с зажигательной смесью. Лица большинства участников протестов закрыты платками и банданами. Они разбрасывают строительный мусор посреди проезжей части и поджигают его.

На улицах Каракаса, где собрались протестующие после президентских выборов, были слышны выстрелы, передаёт корреспондент РИА Новости.

На воскресных выборах президента победу одержал Николас Мадуро, причём отрыв от либерального кандидата был достаточно значительным. Тем не менее, оппозиция не признала итогов выборов и пытается проводить акции протеста.

В России в легитимности выборов и итогов не сомневаются, Владимир Путин уже поздравил Мадуро с победой.

Тем не менее ряд проамериканских режимов в Латинской Америке отказался признать итоги выборов в Венесуэле легитимными.