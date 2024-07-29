В Венесуэле после выборов вспыхнули беспорядки

В историческом центре Каракаса произошли столкновения между полицией и протестующими. Подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес блокированы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
В центре города находятся сотни людей, вооружённых палками. У некоторых из них в руках бутылки с зажигательной смесью. Лица большинства участников протестов закрыты платками и банданами. Они разбрасывают строительный мусор посреди проезжей части и поджигают его.
На улицах Каракаса, где собрались протестующие после президентских выборов, были слышны выстрелы, передаёт корреспондент РИА Новости.
На воскресных выборах президента победу одержал Николас Мадуро, причём отрыв от либерального кандидата был достаточно значительным. Тем не менее, оппозиция не признала итогов выборов и пытается проводить акции протеста.
В России в легитимности выборов и итогов не сомневаются, Владимир Путин уже поздравил Мадуро с победой.
Тем не менее ряд проамериканских режимов в Латинской Америке отказался признать итоги выборов в Венесуэле легитимными.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.