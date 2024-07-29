Министр обороны Южной Кореи Син Вонсик заявил, что КНДР может провести испытание ядерного оружия перед президентскими выборами в США, которые состоятся 5 ноября.
Он также подчеркнул, что Сеул достигнет соглашения с Японией и США по отслеживанию ракет, запущенных из Северной Кореи.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее назвал КНДР "очевидной угрозой мировому сообществу", сообщает argumenti.ru.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.