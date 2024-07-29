Южная Корея предупреждает о возможных ядерных испытаниях КНДР перед выборами в США

КНДР может испытать ядерное оружие перед президентскими выборами в США

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Министр обороны Южной Кореи Син Вонсик заявил, что КНДР может провести испытание ядерного оружия перед президентскими выборами в США, которые состоятся 5 ноября.

Фото: tecnodefesa.com.br by Tecnologia e Defesa, CC BY-SA 4.0

Он также подчеркнул, что Сеул достигнет соглашения с Японией и США по отслеживанию ракет, запущенных из Северной Кореи.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее назвал КНДР "очевидной угрозой мировому сообществу", сообщает argumenti.ru.