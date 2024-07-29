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Запад наблюдает рост миротворческой активности Китая в украинском кризисе

0:55
Мир

Председатель КНР Си Цзиньпин стремится к завершению конфликта между Россией и Украиной, как сообщает Bloomberg.

Запад наблюдает рост миротворческой активности Китая в украинском кризисе
Фото: commons.wikimedia.org by www.mid.ru

Китайский лидер активно позиционирует себя в качестве посредника, стремящегося положить конец войне, несмотря на растущую критику со стороны США и Европы относительно поддержки Пекином усилий Москвы на поле боя.

Как Москва, так и Киев сталкиваются с внутренним и международным давлением, требующим найти способ завершить войну. В связи с этим Китай на прошлой неделе принял своего первого высокопоставленного чиновника с Украины с начала конфликта в 2022 году. Хотя глава МИД Ван И сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что время для мирных переговоров "ещё не пришло", он добавил, что обе стороны демонстрируют готовность к переговорам.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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