Председатель КНР Си Цзиньпин стремится к завершению конфликта между Россией и Украиной, как сообщает Bloomberg.
Китайский лидер активно позиционирует себя в качестве посредника, стремящегося положить конец войне, несмотря на растущую критику со стороны США и Европы относительно поддержки Пекином усилий Москвы на поле боя.
Как Москва, так и Киев сталкиваются с внутренним и международным давлением, требующим найти способ завершить войну. В связи с этим Китай на прошлой неделе принял своего первого высокопоставленного чиновника с Украины с начала конфликта в 2022 году. Хотя глава МИД Ван И сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что время для мирных переговоров "ещё не пришло", он добавил, что обе стороны демонстрируют готовность к переговорам.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.