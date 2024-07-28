В Италии население страдает от эпидемии коклюша

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В Италии продолжает расти число случаев заболевания коклюшем. По данным Eurosurveillance, с начала года в медицинские учреждения страны были доставлены 108 детей с этим диагнозом.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

С января по апрель число заболевших коклюшем выросло более чем на 800% по сравнению с показателями за предыдущие два года. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Неаполе — 49, и в Палермо — 32.

У всех детей, прошедших ПЦР-тестирование, был обнаружен возбудитель коклюша — бактерия Bordtella pertussis. Средний возраст заболевших — три месяца. Большинство из них были новорожденными или младенцами в возрасте от одного до четырёх месяцев, которые не были привиты от этого заболевания.

В Италии вакцинация детей от коклюша проводится в трёхмесячном возрасте.