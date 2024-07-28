МВД Франции расследует железнодорожный коллапс во Франции 26 июля

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Французские следователи рассматривают версию о возможной причастности "анонимной группы противников Олимпиады" к диверсионным актам на железных дорогах Франции, которые произошли в ночь на 26 июля. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin.B, CC BY-SA 3.0

По информации издания, некоторые СМИ во Франции и за рубежом получили письмо, в котором группа, называющая себя "Неизвестной делегацией", взяла на себя ответственность за серию поджогов на железной дороге перед открытием Олимпийских игр 2024 года.

В первый день Олимпиады неизвестные диверсанты устроили железнодорожный коллапс во Франции.