Израиль отказался от планов масштабного вторжения в Израиль

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По информации, опубликованной на израильском портале Ynet, Израиль не собирается начинать полномасштабную войну с Ливаном после обстрела Голанских высот.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Согласно данным, полученным от ряда высокопоставленных чиновников, интенсивность боевых действий может возрасти на несколько дней, но не более того.

Ранее руководство Израиля анонсировало массированный ответ на атаку неопознанной ракеты на городок на Голанских высотах, когда погибли 12 детей. Однако по мере усиления антиизраильских настроений в мире, неопределённости по вопросу поддержки из США, позиция Тель-Авива стала более сдержанной.