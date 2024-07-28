Турция готова напасть на Израиль

Президент Турции Эрдоган заявил, что может ввести войска в Израиль

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности ввести войска в Израиль.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS

Согласно заявлению турецкого президента, Турция может "войти" в Израиль как она ранее это делала с Карабахом и Ливией.

Кроме этого, Эрдоган подчеркнул, что у Турции "нет причин", по которым этого не стоило бы делать.