Турция готова напасть на Израиль
Президент Турции Эрдоган заявил, что может ввести войска в Израиль
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности ввести войска в Израиль.
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS
Согласно заявлению турецкого президента, Турция может "войти" в Израиль как она ранее это делала с Карабахом и Ливией.
Кроме этого, Эрдоган подчеркнул, что у Турции "нет причин", по которым этого не стоило бы делать.
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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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