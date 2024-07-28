Оргкомитет Олимпиады в Париже принёс извинения тем, кого задели некоторые сцены церемонии открытия.
Критике подверглась пародия на картину "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. Вместо Иисуса и его учеников на картине были изображены бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин.
"Конечно, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, я думаю, что Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества, это были его слова, и, судя по цифрам аудитории, эта цель была достигнута. Если кого-то это оскорбило, нам, конечно, очень жаль", сказала директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп.
Разумеется, эти лживые извинения связаны не с "нравственным перерождением" организаторов шабаша, а с тем, что они опасаются юридических проблем и коммерческих потерь, связанных с массовым отказом от просмотров олимпийских состязаний.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.