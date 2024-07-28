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Дмитрий Песков прокомментировал позицию МОК по поводу извращений на Олимпиаде

Дмитрий Песков считает судьбу МОК незавидной в свете последних событий на Олимпиаде

1:04
Мир

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сцену, которая произошла на церемонии открытия Олимпийских игр. Он сказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) встал на "очень опасный путь". По словам Дмитрия Пескова, это вызывает сочувствие к МОК.

"Целиком, к сожалению, так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки <…> Имели место совершенно отвратительные моменты. <…> То, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, — в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность. Это отвратительно, а главное — это запрещено по закону в нашей стране", сказал Песков.

Действительно, с точки зрения олимпийских принципов МОК ни в коем случае не должен был одобрять подобного рода выходки извращенцев на открытии Олимпиады. Подавляющее большинство стран мира и большинство населения стран Запада относятся к повестке, связанной с одобрением половых перверсий крайне отрицательно. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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