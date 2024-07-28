Медведев отметил факт культурной деградации современной Франции

Дмитрий Медведев в интервью ТАСС прокомментировал скандал с кощунственными постановками на открытии Олимпиады в Париже, где были представлены омерзительные пародии с извращенцами на евангельские мотивы.

Медведев крайне опечален культурной деградацией Франции при нынешнем режиме Эммануэля Макрона.

"Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить — омерзительное зрелище. Франция под руководством Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы. Такой позор!

А теперь вспомните и сравните с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу, с блеском проведёнными в нашей стране. Отключайте телевизоры и не следите за позорным фрик-шоу в интернете!"