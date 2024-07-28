Израильская версия обстрела города на Голанских высотах вызывает сомнения экспертов

Политолог Сергей Марков сомневается в израильской версии вчерашнего обстрела Голан

2:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Сергей Марков рассказал некоторые детали относительно того, что за город на Голанских высотах вчера подвергся обстрелу, и почему сомнительно, чтобы по этому городу стреляли мусульманские отряды, враждебные Израилю.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Дело в том, что город Маджаль-Шамс населён преимущественно не евреями, а друзами, близкими к арабам по языку и вере и считающими себя находящимися в оккупации израильтянами.

Внезапный обстрел Мадждаль-Шамса, друзского городка на Голанских высотах, вызвал недоумение. Израильтяне сразу же обвинили в этом Хизбаллу, а Хизбалла — Израиль.

Чтобы понять, почему это произошло, нужно узнать больше о Мадждаль-Шамсе. Этот городок населён в основном арабами и друзами, многие из которых считают себя гражданами Сирии. Они отделились от Сирии после войны 1973 года вместе с Голанскими высотами. Многие считают, что Мадждаль-Шамс — это и есть главный город Голан.

Сотни жителей города не приняли израильское гражданство, которое им предлагали, и остались апатридами, имея только документы для путешествий. В городе можно увидеть сирийские флаги, но не израильские.

На окраине города есть смотровая площадка на другой стороне линии разграничения с Сирией (израильтяне считают её границей, а ООН — линией прекращения огня). До сирийской войны здесь собирались выходцы из Маджда, живущие в нынешней Сирии. Они перекрикивались и поднимали детей на руки, говоря: "Смотри, Халед как вырос, ищите ему невесту!"

"Мне сложно представить, что кто-то из "борцов с сионизмом" или против Израиля решил бы обстрелять Маджд, где из израильского есть только почта, банк и полицейский участок. Это к кому, что на Ближнем Востоке активнейше работает самая настоящая партия войны. Вдумчиво, технично работает. И, уверен, при всей остервенелости конфликта между арабами и евреями, палестинцами и евреями, Хизбаллой и Израилем, эта партия войны — внешняя".

Таким образом, обстрел города на Голанских высотах не стоит считать делом рук врагов Израиля.