Биньямин Нетаньяху обрушился с угрозами на "Хезболлу" после обстрела Голанских высот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль не оставит без внимания атаку на Голанские высоты и движение «Хезболлах» понесёт самое серьёзное наказание, какое только было в истории.
Нетаньяху, который находился с визитом в США, поспешил вернуться в Израиль после обстрела Голанских высот. Министр иностранных дел Израиля поручил своему ведомству готовиться к проведению кампании по всему миру, чтобы добиться признания законности действий в Ливане.
Аналитики предполагают, что провокация на Голанских высотах может стать поводом для Израиля для начала полномасштабной агрессии против Ливана.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.