Биньямин Нетаньяху обрушился с угрозами на "Хезболлу" после обстрела Голанских высот

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль не оставит без внимания атаку на Голанские высоты и движение «Хезболлах» понесёт самое серьёзное наказание, какое только было в истории.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv, CC BY 2.0

Нетаньяху, который находился с визитом в США, поспешил вернуться в Израиль после обстрела Голанских высот. Министр иностранных дел Израиля поручил своему ведомству готовиться к проведению кампании по всему миру, чтобы добиться признания законности действий в Ливане.

Аналитики предполагают, что провокация на Голанских высотах может стать поводом для Израиля для начала полномасштабной агрессии против Ливана.