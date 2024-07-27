Сергей Лавров обозначил внешнеполитическую позицию России по вопросам в Юго-Восточной Азии

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита на саммит стран АСЕАН (интеграционного объединения государств Юго-Восточной Азии) выступил против нагнетания напряжённости Западом в этом регионе.
По мнению Лаврова, страны Запада, размещая новые вооружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), способствуют росту напряжённости в этом регионе.
Он считает, что вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, должны решаться без внешнего вмешательства.
Министр заявил, что страны АСЕАН выразили заинтересованность в идее России о создании новой архитектуры безопасности в Евразии.
Россия стремится к тому, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью контролировало деятельность AUKUS, связанную с размещением компонентов ядерного оружия в АТР.
Он подтвердил также Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по совместному ядерному планированию.
Россия надеется, что страны Юго-Восточной Азии осознают опасность планов США по размещению ракет средней и меньшей дальности в регионе. Вступление НАТО в АТР может привести к негативным последствиям для системы евроатлантической безопасности.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.