Сергей Лавров обозначил внешнеполитическую позицию России по вопросам в Юго-Восточной Азии

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита на саммит стран АСЕАН (интеграционного объединения государств Юго-Восточной Азии) выступил против нагнетания напряжённости Западом в этом регионе.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0