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Сергей Лавров обозначил внешнеполитическую позицию России по вопросам в Юго-Восточной Азии

Сергей Лавров выступил за невмешательство США в дела стран Азии

Мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита на саммит стран АСЕАН (интеграционного объединения государств Юго-Восточной Азии) выступил против нагнетания напряжённости Западом в этом регионе. 

Сергей Лавров выступил за невмешательство США в дела стран Азии
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0

По мнению Лаврова, страны Запада, размещая новые вооружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), способствуют росту напряжённости в этом регионе.

Он считает, что вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, должны решаться без внешнего вмешательства.

Министр заявил, что страны АСЕАН выразили заинтересованность в идее России о создании новой архитектуры безопасности в Евразии.

Россия стремится к тому, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью контролировало деятельность AUKUS, связанную с размещением компонентов ядерного оружия в АТР.

Он подтвердил также Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по совместному ядерному планированию.

Россия надеется, что страны Юго-Восточной Азии осознают опасность планов США по размещению ракет средней и меньшей дальности в регионе. Вступление НАТО в АТР может привести к негативным последствиям для системы евроатлантической безопасности.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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