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Виктор Орбан выступил за рост суверенитета Европы от США

1:31
Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с программной речью касательно дальнейшей судьбы Евросоюза и украины.

"Европа уже проиграла войну и без помощи США не сможет поддерживать Украину", — заявил премьер-министр Венгрии.

Он заявил о том, что Украина останется буферным государством между ЕС и Россией. 

"Украина вряд ли станет членом Евросоюза. У нас, европейцев, не хватит на это денег. Украина, вероятно, вернётся к позиции буферного государства между Западом и Россией", — сказал Виктор Орбан.

Он также отметил, что международные гарантии безопасности будут закреплены в соглашении между США и Россией.

Во время визита в Румынию Орбан подчеркнул, что Евросоюз проиграл войну и ему придётся заплатить за это высокую цену. Он также отметил, что европейская политика потерпела крах, а введённые санкции наносят ущерб фундаментальным европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной.

По мнению премьер-министра Венгрии, у Европы сейчас есть два пути.

"Одним из них является "музей под открытым небом", при котором континент остается в подчинении у США. Другой вариант — стратегическая автономия и, таким образом, вступление в конкурентную борьбу", — заявил премьер Венгрии, которого цитирует газета Magyar Nemzet.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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