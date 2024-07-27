Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с программной речью касательно дальнейшей судьбы Евросоюза и украины.
"Европа уже проиграла войну и без помощи США не сможет поддерживать Украину", — заявил премьер-министр Венгрии.
Он заявил о том, что Украина останется буферным государством между ЕС и Россией.
"Украина вряд ли станет членом Евросоюза. У нас, европейцев, не хватит на это денег. Украина, вероятно, вернётся к позиции буферного государства между Западом и Россией", — сказал Виктор Орбан.
Он также отметил, что международные гарантии безопасности будут закреплены в соглашении между США и Россией.
Во время визита в Румынию Орбан подчеркнул, что Евросоюз проиграл войну и ему придётся заплатить за это высокую цену. Он также отметил, что европейская политика потерпела крах, а введённые санкции наносят ущерб фундаментальным европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной.
По мнению премьер-министра Венгрии, у Европы сейчас есть два пути.
"Одним из них является "музей под открытым небом", при котором континент остается в подчинении у США. Другой вариант — стратегическая автономия и, таким образом, вступление в конкурентную борьбу", — заявил премьер Венгрии, которого цитирует газета Magyar Nemzet.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.