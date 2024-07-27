Обстрел Голанских высот может спровоцировать новый виток войны на Ближнем Востоке

В ходе обстрела поселений Израиля на Голанских высотах погибли девять детей

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Девять детей и подростков погибли, а более 30 человек получили ранения в результате обстрела посёлка друзов на Голанских высотах. Об этом сообщил советник офиса Нетаньяху.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM

Израиль возлагает ответственность за этот инцидент на Ливан и организацию "Хезболла". По словам представителя "Хезболлы", их организация не причастна к этому удару.

Однако нет оснований сомневаться, что Израиль максимально эффективно использует эту трагедию для развязывания новой агрессии в Восточном Средиземноморье. Израильская армия давно готовила вторжение в Ливан против "Хезболлы", но не было формального повода для начала операции.