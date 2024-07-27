Девять детей и подростков погибли, а более 30 человек получили ранения в результате обстрела посёлка друзов на Голанских высотах. Об этом сообщил советник офиса Нетаньяху.
Израиль возлагает ответственность за этот инцидент на Ливан и организацию "Хезболла". По словам представителя "Хезболлы", их организация не причастна к этому удару.
Однако нет оснований сомневаться, что Израиль максимально эффективно использует эту трагедию для развязывания новой агрессии в Восточном Средиземноморье. Израильская армия давно готовила вторжение в Ливан против "Хезболлы", но не было формального повода для начала операции.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.