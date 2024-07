Обстрел Голанских высот может спровоцировать новый виток войны на Ближнем Востоке

Девять детей и подростков погибли, а более 30 человек получили ранения в результате обстрела посёлка друзов на Голанских высотах. Об этом сообщил советник офиса Нетаньяху.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM