"С кем вы, сербы?": вице-премьер Сербии призвал сограждан сделать культурный выбор

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Вице-премьер Сербии Александр Вулин предложил своим соотечественникам задуматься о том, к какой цивилизации они себя относят: к той, которая представлена на Олимпийских играх в Париже, или к той, которая демонстрируется на играх БРИКС в Казани.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 4.0

"Если одно событие должно объяснить разницу и причину столкновения цивилизации нового Запада и цивилизации нового Востока, то это открытие Олимпийских игр в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани… В Париже Мария-Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отсеченную голову. "Золотой телец" является тем, кто ему поклоняется, а больной человек, который все это поставил, "Тайную вечерю" представляет как сцену из порнофильма". "В Казани спортсмены под своими национальными флагами, народные игры без сатанинских символов, не было отрубленных голов, не было больных видений. Сербы, какой цивилизации вы принадлежите? Сербы, что вам еще непонятно?", — обратился Вулин к соотечественникам.

Многие христиане по всему миру осудили скандальные постановки на открытии Олимпиады в Париже.