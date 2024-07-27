Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России прошли траурные акции в память погибших детей Донбасса
BioWare объявила о релизе Dragon Age: The Veilguard
UltiZeroGames показала новый геймплей Lost Soul Aside на ChinaJoy 2024
Кинологи рассказали, как собака выбирает себе хозяина
Pearl Abyss представляет Crimson Desert на gamescom 2024
Фаршированные баклажаны по-грузински: пикантная летняя закуска
Стали известны подробности начала расследования теракта в "Крокус Сити Холле"
Кому противопоказаны занятия стретчингом
Сергей Лавров выступил за невмешательство США в дела стран Азии
Дональд Трамп продолжит практику публичных выступлений

Дональд Трамп продолжит выступать перед публикой вне зависимости от обстоятельств

0:58
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп, который также баллотируется на этот пост, сообщил, что продолжит проводить митинги на открытом воздухе, несмотря на недавнюю попытку покушения в Пенсильвании. Он подчеркнул, что свобода слова является одним из главных прав человека, и никто не должен ограничивать её.

Дональд Трамп продолжит выступать перед публикой вне зависимости от обстоятельств
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Ранее, на последнем перед выдвижением от Республиканской партии, публичном выступлении перед сторонниками Дональд Трамп едва не был застрелен снайпером. Формально никакого заговора выявлено не было, однако то, что снайперу фактически дали довести до конца свой умысел, и только случайность уберегла Трампа, наводит на подозрения.

Впрочем, после съезда партии и утверждения вице-президента Джея Вэнса убийство Дональда Трампа не имеет прежнего значения, поскольку в таком случае его активный сторонник Вэнс заменит убитого кандидата согласно законодательству США. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Последние материалы
В России прошли траурные акции в память погибших детей Донбасса
BioWare объявила о релизе Dragon Age: The Veilguard
UltiZeroGames показала новый геймплей Lost Soul Aside на ChinaJoy 2024
Кинологи рассказали, как собака выбирает себе хозяина
Pearl Abyss представляет Crimson Desert на gamescom 2024
Фаршированные баклажаны по-грузински: пикантная летняя закуска
Стали известны подробности начала расследования теракта в "Крокус Сити Холле"
Кому противопоказаны занятия стретчингом
Сергей Лавров выступил за невмешательство США в дела стран Азии
Как оставаться в форме при сидячей работе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников