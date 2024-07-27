Дональд Трамп продолжит практику публичных выступлений

Дональд Трамп продолжит выступать перед публикой вне зависимости от обстоятельств

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Бывший президент США Дональд Трамп, который также баллотируется на этот пост, сообщил, что продолжит проводить митинги на открытом воздухе, несмотря на недавнюю попытку покушения в Пенсильвании. Он подчеркнул, что свобода слова является одним из главных прав человека, и никто не должен ограничивать её.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Ранее, на последнем перед выдвижением от Республиканской партии, публичном выступлении перед сторонниками Дональд Трамп едва не был застрелен снайпером. Формально никакого заговора выявлено не было, однако то, что снайперу фактически дали довести до конца свой умысел, и только случайность уберегла Трампа, наводит на подозрения.

Впрочем, после съезда партии и утверждения вице-президента Джея Вэнса убийство Дональда Трампа не имеет прежнего значения, поскольку в таком случае его активный сторонник Вэнс заменит убитого кандидата согласно законодательству США.