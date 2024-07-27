Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что утверждения об автократии в России не соответствуют действительности. Он также подчеркнул, что страна успешно адаптировалась к санкциям и продемонстрировала гибкость в экономическом и социальном плане.
"Россия с 2014 года усвоила уроки и не только усвоила, но и превратила их в действия. Они провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность к адаптациям", - сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэйле-Тушнад, показанной в эфире телеканала М1.
Ранее Орбан констатировал, что он один из немногих политиков в Европе, кто ещё может позволить себе говорить с обеими сторонами конфликта на Украине.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.