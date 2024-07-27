Виктор Орбан положительно отозвался о российской политической системе

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что утверждения об автократии в России не соответствуют действительности. Он также подчеркнул, что страна успешно адаптировалась к санкциям и продемонстрировала гибкость в экономическом и социальном плане.

Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

"Россия с 2014 года усвоила уроки и не только усвоила, но и превратила их в действия. Они провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность к адаптациям", - сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэйле-Тушнад, показанной в эфире телеканала М1.

Ранее Орбан констатировал, что он один из немногих политиков в Европе, кто ещё может позволить себе говорить с обеими сторонами конфликта на Украине.