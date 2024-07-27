Сергей Лавров прокомментировал противоречивые заявления украинской дипломатии

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Сергей Лавров скептически отнёсся к словам Кулебы о перемирии на Украине

0:53
Мир

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба делает противоречивые заявления, в том числе о переговорах с Россией.

Лавров отметил это во время пресс-конференции по итогам министерских встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатского саммита в Лаосе. Журналисты поинтересовались, как он относится к словам Кулебы о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи", отметил Лавров.

По словам министра иностранных дел России, "президент" Украины Владимир Зеленский также заявлял о готовности к переговорам с российскими представителями.

"Честно говоря, я не слушаю их", — отметил глава МИД России.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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