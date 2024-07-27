Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба делает противоречивые заявления, в том числе о переговорах с Россией.
Лавров отметил это во время пресс-конференции по итогам министерских встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатского саммита в Лаосе. Журналисты поинтересовались, как он относится к словам Кулебы о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи", отметил Лавров.
По словам министра иностранных дел России, "президент" Украины Владимир Зеленский также заявлял о готовности к переговорам с российскими представителями.
"Честно говоря, я не слушаю их", — отметил глава МИД России.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.