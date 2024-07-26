Открытие Олимпийских игр в Париже показало глубину культурной деградации Запада

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"Это цирк уродов?" - "Нет, это Олимпиада в Париже 2024 года"

0:52
Мир

В Париже открылись XXIII Олимпийские игры.

"Это цирк уродов?" - "Нет, это Олимпиада в Париже 2024 года"
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Эту трансляцию не рекомендуется смотреть людям со слабыми нервами и тем, кто плохо переносит подобные зрелища.

Открытие XXXIII Летних Олимпийских игр, транслируемое на весь мир, французы превратили в невероятное, безумную и отвратительную вакханалию, похожую на шабаш.

Абсолютно непонятно, какое отношение всё это имеет к спорту.

Более того, у Эйфелевой башни в перевёрнутом виде был вывешен олимпийский флаг.

Теперь только очевидно, какую услугу оказал России МОК, не допустивший ни одного россиянина на эту мерзкую церемонию. 

Совершенно непонятно, как на подобное омерзительное зрелище будут смотреть люди из приличных стран исламского Востока, Индии и Китая. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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