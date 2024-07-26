Скандалы и героизм: Парижская Олимпиада 2024

Подводные камни Олимпийских игр: что ждет спортсменов и зрителей

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Вечером 26 июля в Париже состоится церемония открытия XXXIII Олимпийских игр. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, будут представлены 15 участниками. Однако, несмотря на ожидания, Игры уже сопровождаются множеством скандалов. Например, спортсмены пожаловались на нехватку еды, а во время футбольного матча Аргентина-Марокко произошли массовые беспорядки, вызванные недовольством болельщиков. Кроме того, аргентинские футболисты столкнулись с кражей личных вещей. Российским спортсменам пришлось пройти строгие критерии отбора, чтобы попасть на Игры, и они выступят под нейтральным флагом. Официальные трансляции Олимпиады в России отсутствуют, и следить за событиями можно только через интернет.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Одной из главных проблем остается река Сена, в которую годами сливали нечистоты. Несмотря на усилия по очистке, сомнения в безопасности соревнований остаются. Некоторые чиновники, в том числе министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, искупались в реке, чтобы развеять опасения, но это не впечатлило всех. Также в Париже установлено множество ограждений, что вызывает недовольство у местных жителей и туристов.

Скандалом стало участие в играх голландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, осужденного за педофилию, что вызвало протесты и петиции. Кроме того, кипрская легкоатлетка Елена Куличенко столкнулась с обвинениями в размещении пикантных фото на взрослом ресурсе, что она опровергает. Организаторы Игр также подверглись критике за неудачные фотографии спортсменов на официальном сайте.

Тем не менее, на Олимпиаде находится место и для героизма: австралийский хоккеист Мэтью Доусон ради участия в Играх ампутировал часть пальца, как сообщает Москва 24.