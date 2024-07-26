Джо Байден по мнению американцев должен уйти в отставку

Многие американцы считают, что Джо Байдену следует уйти в отставку.
Согласно опросу Rasmussen Reports, 52% респондентов убеждены, что президент США должен сложить полномочия до истечения своего срока.
Ещё больше американцев (76%) поддерживают решение Байдена не участвовать в следующих президентских выборах.
Джо Байден уже объявил об отказе от выдвижения на второй срок, но в отставку уходить он не планирует. Об этом его просит и конгресс.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.