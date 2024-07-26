Джо Байден по мнению американцев должен уйти в отставку

Американцы впервые одобрили важное решение президента Байдена

Многие американцы считают, что Джо Байдену следует уйти в отставку.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Согласно опросу Rasmussen Reports, 52% респондентов убеждены, что президент США должен сложить полномочия до истечения своего срока.

Ещё больше американцев (76%) поддерживают решение Байдена не участвовать в следующих президентских выборах.

Джо Байден уже объявил об отказе от выдвижения на второй срок, но в отставку уходить он не планирует. Об этом его просит и конгресс.