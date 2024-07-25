Гости олимпиады в Париже не чувствуют себя в безопасности

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Во второй половине июля количество преступлений в Париже и его окрестностях, особенно рядом с олимпийскими объектами, увеличилось на 20%. Об этом сообщает статистическая служба МВД Франции (SSMSI).

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Среди самых известных случаев изнасилование австралийки и кража имущества у игроков аргентинской сборной по футболу.

Неблагополучной является ситуация с мигрантами и бомжами, которых никак не удаётся выдворить из Парижа, с мест их постоянной дислокации.

Несмотря на концентрацию в Париже десятков тысяч полицейских и военных гости олимпиады не чувствуют себя в безопасности.