Во второй половине июля количество преступлений в Париже и его окрестностях, особенно рядом с олимпийскими объектами, увеличилось на 20%. Об этом сообщает статистическая служба МВД Франции (SSMSI).
Среди самых известных случаев изнасилование австралийки и кража имущества у игроков аргентинской сборной по футболу.
Неблагополучной является ситуация с мигрантами и бомжами, которых никак не удаётся выдворить из Парижа, с мест их постоянной дислокации.
Несмотря на концентрацию в Париже десятков тысяч полицейских и военных гости олимпиады не чувствуют себя в безопасности.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.