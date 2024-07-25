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Англия обескровлена: СМИ сообщают о дефиците донорской крови

0:57
Мир

Британская Национальная служба крови и трансплантации (NHS Blood and Transplant) предупредила о дефиците донорской крови первой группы в Англии. 

Англия обескровлена: СМИ сообщают о дефиците донорской крови
Фото: Own work by Jlabanimation, CC BY-SA 4.0

Причина — резкий рост спроса на эту кровь после кибератаки на лондонские больницы в июне. Из-за этого сбоя в работе медучреждений запасы крови первой группы истощились.

Ранее Sky News сообщал, что в июне работа нескольких больниц в Лондоне была нарушена из-за кибератаки на компанию Synnovis, которая занимается лабораторными исследованиями. Хакеры заблокировали их компьютерную систему и зашифровали все файлы. В обмен на восстановление доступа они требовали 50 миллионов долларов.

В результате, по данным службы здравоохранения Англии (NHS), было отложено более 1100 процедур, включая переливания крови, и около 2200 амбулаторных приёмов.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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