Гости олимпиады в Париже испытывают дефицит воды и транспорта

Как сообщает журналист агентства IRNA Сиед Джавад Башири, гости Олимпиады в Париже испытывают нехватку питьевой воды и сталкиваются с проблемами в сфере транспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0