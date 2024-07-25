Гости олимпиады в Париже испытывают дефицит воды и транспорта

Как сообщает журналист агентства IRNA Сиед Джавад Башири, гости Олимпиады в Париже испытывают нехватку питьевой воды и сталкиваются с проблемами в сфере транспорта.
По словам журналиста, чтобы добраться от аэропорта до места проживания, приходится пользоваться общественным транспортом. Кроме того, на многих станциях метро не работают эскалаторы.
Также Сиед Джавад Башири отмечает, что в местах проживания и на спортивных объектах отключены системы вентиляции и охлаждения.
"Франция до сих пор уверяла, что тратит много денег на прием гостей, однако у представителей СМИ и гостей возникают проблемы даже с питьевой водой".
Как отмечает Башири, организаторы Олимпиады также не обеспечивают должной координации работы сотрудников СМИ.
"Спортсмены и журналисты сталкиваются с серьезными трудностями поиска места проведения соревнований"
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.