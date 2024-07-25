Опрос показал угрозу голода на Украине

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Согласно опросу, проведённому "Центром Разумкова", более 40% украинцев имеют достаточно средств только для того, чтобы купить еду. Некоторым же не хватает денег даже на питание.

Фото: flickr.com by FotoosVanRobin, CC BY-SA 2.0

32,2% опрошенных заявили, что их доходов хватает только на еду, и покупка одежды уже вызывает затруднения. Ещё 9,1% признались, что им не хватает средств даже на продукты.

Почти половина опрошенных (48,2%) отметили, что их доходов достаточно для покупки еды и одежды, но более дорогие покупки, такие как бытовая техника, требуют экономии. Только 7,4% заявили, что им хватает средств на всё, и лишь очень дорогие приобретения требуют сбережений. И лишь 1,2% респондентов отметили, что их семья может позволить себе всё, что пожелает.

В то же время "Центр Разумкова" представляет собой оппозиционный Зеленскому ресурс, поэтому вполне вероятно, что данные опроса намеренно преувеличивают экономические проблемы населения.