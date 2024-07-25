Россия положительно относится к мирной риторике с Украины

Василий Небензя приветствовал смену риторики киевским режимом

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

В Киеве заявили о готовности к переговорам, что соответствует позиции Москвы, которая считает дипломатический путь наиболее предпочтительным, как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Если Киев действительно готов предложить мирный план, то им стоит рассмотреть инициативу, озвученную Владимиром Путиным (вывод украинских войск из новых регионов РФ и гарантии нейтралитета Украины). По мнению Небензи, лучшего предложения Украина точно не получит.

Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил, что Киев готов к переговорам с российской стороной.

Ведение переговоров не означает непременного подписания мирных соглашений. Российские власти неоднократно заявляли, что власти на Украине легитимности не имеют, поэтому если о прекращении огня речь идти ещё может, то подписание каких-либо соглашений невозможно.