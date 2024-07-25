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1:00
Мир

В Киеве заявили о готовности к переговорам, что соответствует позиции Москвы, которая считает дипломатический путь наиболее предпочтительным, как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Если Киев действительно готов предложить мирный план, то им стоит рассмотреть инициативу, озвученную Владимиром Путиным (вывод украинских войск из новых регионов РФ и гарантии нейтралитета Украины). По мнению Небензи, лучшего предложения Украина точно не получит.

Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил, что Киев готов к переговорам с российской стороной.

Ведение переговоров не означает непременного подписания мирных соглашений. Российские власти неоднократно заявляли, что власти на Украине легитимности не имеют, поэтому если о прекращении огня речь идти ещё может, то подписание каких-либо соглашений невозможно. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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