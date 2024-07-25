Еврокомиссия не поддержала протест Венгрии и Словакии против прекращения поставок российского газа через Украину

Еврокомиссия не согласилась с требованиями Венгрии и Словакии отменить запрет Украины на транзит российской нефти, введённый в конце июня. Об этом пишет Financial Times.
Страны обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной. Однако, как заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис, Брюсселю нужно больше времени, чтобы собрать доказательства и оценить правовую ситуацию.
Один из собеседников издания отметил, что торговое соглашение с Украиной включает пункт о безопасности, который может вызвать перебои в поставках.
По словам европейского дипломата, если Словакия не сможет импортировать нефть из России, "последствия будут ощутимыми". FT отмечает, что доля российской нефти на единственном нефтеперерабатывающем заводе Словакии составляет 35-40%, а продукция из этой нефти экспортируется в Чехию и Украину.
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