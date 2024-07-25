Джо Байден официально заявил в видеообращении о выходе из президентской гонки

Джо Байден уходит из президентской гонки, чтобы дать дорогу новому поколению

Джо Байден обратился к нации и сообщил, что покидает президентскую гонку. Он передал эстафету "новому поколению".

По словам Байдена, он считает себя достойным второго срока за свои "заслуги и лидерство в мире". Однако он решил отказаться от собственных амбиций ради блага демократии. Теперь, как отметил Байден, выбор должны сделать американцы. Сам же он уже сделал свой выбор и вновь заявил о поддержке Камалы Харрис.

При этом Байден подчеркнул, что намерен доработать свой срок.

По данным инсайдеров на окончательное решение Байдена о выходе из президентской кампании стало внезапное обострение некого заболевания, которое только для прессы назвали ковидом. С четверга прошлой недели до понедельника о состоянии президента ничего не было известно, что породило в американском обществе слухи о его смерти.

Однако Байден оказался жив, но всё же согласился выйти из президентской гонки. Спонсоры уже начали активно вкладывать средства в избирательную кампанию Камалы Харрис — а средства для её продвижения потребуются колоссальные, ибо личной харизмы, интеллекта и управленческого опыта у неё нет ни в малейшей степени.

Однако большинство аналитиков уверены в том, что никакие вложения не позволят Харрис одержать победу на выборах, и только фальсификация итогов голосования позволит ей занять президентское кресло.