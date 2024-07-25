Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве женщина задержала рейс на Кубу на 14 часов
Как помочь подростку справиться с акне летом: рекомендации экспертов
Госдума обсуждает ужесточение наказаний за сокрытие номерных знаков
Психиатр Вилков рассказал, как проявляется передозировка антидепрессантами
Селена Гомес делится романтическими моментами с Бенни Бланко
В Краснодарском крае найдена считавшаяся исчезнувшей абрауская тюлька
Стало известно значение физической активности в повседневной жизни
Ошибки в лечении акне: почему народные методы не работают
Стало известно о добыче нефти в России в июле
"Предвыборная говорильня": почему Запад не сможет сделать из Грузии второй фронт против России

Политолог Гвритишвили: Грузия не будет открывать второй фронт против России

3:36
Мир

Заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозе открытия второго военного фронта против России являются частью предвыборной кампании. У грузинской оппозиции нет шансов победить на предстоящих выборах. Об этом NewsInfo.Ru рассказал политолог, журналист Игорь Гвритишвили.

Политолог Гвритишвили: Грузия не будет открывать второй фронт против России
Фото: Adobe Stock by Natia, PDM

Ранее Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2" заявил, что в случае прихода к власти оппозиционных сил Грузия станет вторым фронтом против РФ.

"Заявление Кобахидзе — это часть предвыборной программы партии "Грузинская мечта", потому что выборы уже на носу практически, в октябре. И этим заявлением Кобахидзе, конечно, пытается закрепить за собой голоса колеблющихся избирателей. Хотя, по всем опросам общественного мнения, "Грузинская мечта" в любом случае победит. Но ей нужно абсолютное, квалифицированное большинство, то есть две трети депутатов в парламенте, чтобы можно было принимать возможные решения, в том числе преодолевать вектор президента Грузии. Вот в чём загвоздка", — пояснил эксперт.

Гвритишвили добавил, что главной задачей "Грузинской мечты" является победа с как можно большим разрывом. По словам политолога, Запад рассчитывает отобрать как можно больше голосов у "Грузинской мечты" и дать оппозиции возможность набрать необходимое количество депутатов в парламенте. Однако шансов у оппозиционных сил мало, так как они разрознены. Кроме того, недавно Грузия приняла закон об иноагентах, а все оппозиционные партии финансировались через неправительственные организации, прежде всего, Евросоюзом и США, подчеркнул политолог.

"Конечно, у них шансов мало, тем более сейчас пятипроцентный барьер, и выборы будут только по пропорциональной системе. То есть здесь уже личность не играет роли, а играют роль партии. Здесь основной козырь у "Грузинской мечты", потому что, скорее всего, будут голосовать за неё", — рассказал Гвритишвили.

Опросы общественного мнения показывают, что на октябрьских выборах с большим отрывом победит "Грузинская мечта", констатировал эксперт.

"Но посмотрим. Дело в том, что сейчас политический мертвый сезон, все в отпусках, на каникулах и так далее. Оппозиция делала ставку на молодежь в первую очередь. Молодежь сейчас вся на каникулах. Это студенты, молодые специалисты, преподавательский состав и так далее. Те, кто поддерживают оппозицию и кто сидит как раз на этих грантах", — объяснил Гвритишвили.

Однако если допустить, что оппозиция вдруг одержит победу на выборах, России всё равно не стоит опасаться открытия второго фронта в Грузии, добавил политолог. Российская армия за пару дней сможет закончить это противостояние, к тому же война с РФ будет означать разрыв всех экономических связей между странами, и оппозиция это осознаёт, пояснил он.

"Это говорильня.... Предвыборная борьба... Какая война? Они всё это прекрасно понимают. И даже торговые отношения с Россией, ведь во многом экономика Грузии зависит от торговли с РФ. И здесь навряд ли они смогут что-то радикально изменить, прекратить торговлю. Что они, перекроют Верхний Ларс? Тогда и Армения окажется без снаряжения полностью. Это невозможно", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
Фруктовые и ягодные растения обрабатывать необходимо Дмитрий Плотников ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Последние материалы
В Москве женщина задержала рейс на Кубу на 14 часов
Как помочь подростку справиться с акне летом: рекомендации экспертов
Госдума обсуждает ужесточение наказаний за сокрытие номерных знаков
Психиатр Вилков рассказал, как проявляется передозировка антидепрессантами
Селена Гомес делится романтическими моментами с Бенни Бланко
В Краснодарском крае найдена считавшаяся исчезнувшей абрауская тюлька
Стало известно значение физической активности в повседневной жизни
Ошибки в лечении акне: почему народные методы не работают
Стало известно о добыче нефти в России в июле
Певица Клава Кока показала фото со своего дня рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников