"Предвыборная говорильня": почему Запад не сможет сделать из Грузии второй фронт против России

Политолог Гвритишвили: Грузия не будет открывать второй фронт против России

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Заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозе открытия второго военного фронта против России являются частью предвыборной кампании. У грузинской оппозиции нет шансов победить на предстоящих выборах. Об этом NewsInfo.Ru рассказал политолог, журналист Игорь Гвритишвили.

Фото: Adobe Stock by Natia, PDM

Ранее Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2" заявил, что в случае прихода к власти оппозиционных сил Грузия станет вторым фронтом против РФ.

"Заявление Кобахидзе — это часть предвыборной программы партии "Грузинская мечта", потому что выборы уже на носу практически, в октябре. И этим заявлением Кобахидзе, конечно, пытается закрепить за собой голоса колеблющихся избирателей. Хотя, по всем опросам общественного мнения, "Грузинская мечта" в любом случае победит. Но ей нужно абсолютное, квалифицированное большинство, то есть две трети депутатов в парламенте, чтобы можно было принимать возможные решения, в том числе преодолевать вектор президента Грузии. Вот в чём загвоздка", — пояснил эксперт.

Гвритишвили добавил, что главной задачей "Грузинской мечты" является победа с как можно большим разрывом. По словам политолога, Запад рассчитывает отобрать как можно больше голосов у "Грузинской мечты" и дать оппозиции возможность набрать необходимое количество депутатов в парламенте. Однако шансов у оппозиционных сил мало, так как они разрознены. Кроме того, недавно Грузия приняла закон об иноагентах, а все оппозиционные партии финансировались через неправительственные организации, прежде всего, Евросоюзом и США, подчеркнул политолог.

"Конечно, у них шансов мало, тем более сейчас пятипроцентный барьер, и выборы будут только по пропорциональной системе. То есть здесь уже личность не играет роли, а играют роль партии. Здесь основной козырь у "Грузинской мечты", потому что, скорее всего, будут голосовать за неё", — рассказал Гвритишвили.

Опросы общественного мнения показывают, что на октябрьских выборах с большим отрывом победит "Грузинская мечта", констатировал эксперт.

"Но посмотрим. Дело в том, что сейчас политический мертвый сезон, все в отпусках, на каникулах и так далее. Оппозиция делала ставку на молодежь в первую очередь. Молодежь сейчас вся на каникулах. Это студенты, молодые специалисты, преподавательский состав и так далее. Те, кто поддерживают оппозицию и кто сидит как раз на этих грантах", — объяснил Гвритишвили.

Однако если допустить, что оппозиция вдруг одержит победу на выборах, России всё равно не стоит опасаться открытия второго фронта в Грузии, добавил политолог. Российская армия за пару дней сможет закончить это противостояние, к тому же война с РФ будет означать разрыв всех экономических связей между странами, и оппозиция это осознаёт, пояснил он.