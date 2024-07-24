"Дипломатическая игра": политолог объяснил, на каких условиях Киев готов договариваться с Путиным

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Политолог Суздальцев: Украина не готова к переговорам с Россией

Мир

Киев не готов к урегулированию конфликта на условиях Москвы, поэтому все слова о необходимости мирных переговоров являются политической игрой, рассказал NewsInfo.Ru политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев.

Политолог Суздальцев: Украина не готова к переговорам с Россией
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины, CC BY 4.0

"Действительно, последние пару дней, как стала ясна ситуация с выборами в США, буквально сразу Зеленский (президентские полномочия истекли 21 мая) стал по поводу и без повода говорить, что он готов к переговорам", — отметил эксперт.

Суздальцев подчеркнул, что на Украине сохраняется самозапрет на переговоры с Россией, что противоречит словам Киева о готовности к диалогу, и Москва на днях обратила на это внимание.

Политолог добавил, что условия, на которых Киев готов урегулировать конфликт, пока остаются неясными. По мнению Суздальцева, на следующей конференции по Украине, куда могут пригласить Россию, Зеленский будет настаивать на собственной "формуле мира".

"Напоминаю вам, что этот мирный план означает ликвидацию России как государства. То есть это капитуляция. В таком формате, конечно, он готов на переговоры, где будет обсуждаться, как наше политическое военное руководство будет отправлено в Гаагу, как мы будем выплачивать триллионы долларов контрибуции, как мы будем разоружены, а ядерное оружие перейдет к Украине и так далее. Вот за такие переговоры он выступает", — подчеркнул эксперт.

Условий урегулирования конфликта, предложенные Владимиром Путиным, Зеленского явно не устраивают, поэтому все заявления Киева о готовности к переговорам — не более чем политический маневр, констатировал Суздальцев.

Политолог напомнил, что возможный будущий президент США Дональд Трамп, при участии Виктора Орбана и Китая, сейчас формирует план разрешения украинского конфликта.

"И, конечно, Зеленский очень хотел бы встать во главе этого американского плана и взять свой план мира, что не более чем дипломатическая игра", — резюмировал собеседник NewsInfo.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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