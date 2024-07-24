Правительство Германии отказалось предоставить информацию о ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", ссылаясь на возможность подрыва следствия.
Это решение вызвало критику со стороны депутатов Бундестага, которые обвинили власти в утаивании важных фактов, в том числе о возможных исполнителях.
Россия неоднократно призывала к проведению международного расследования с участием российских экспертов, но Берлин отказывается сотрудничать с Москвой. Посол России в Германии выразил озабоченность тем, что немецкие власти не желают проводить открытое расследование такого важного инцидента, сообщает argumenti.ru.
Германия рассматривает различные версии событий, включая возможное участие украинской диверсионной группы, действовавшей с яхты "Андромеда". Однако некоторые эксперты считают, что эта версия может быть использована для отвлечения внимания от реального подозреваемого. Американский журналист заявил, что за взрывами может стоять правительство США, которое опасается потери влияния в Европе. Российская сторона также подозревает причастность американских спецслужб к инциденту, ссылаясь на заявление президента Байдена о блокировке "Северного потока".
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.