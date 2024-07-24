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Германия скрывает правду о подрыве "Северного потока": правительство держит расследование в тайне

Германия отказалась раскрывать детали расследования подрывов "Северного потока"

1:22
Мир

Правительство Германии отказалось предоставить информацию о ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", ссылаясь на возможность подрыва следствия.

Германия отказалась раскрывать детали расследования подрывов "Северного потока"
Фото: Официальный сайт Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Это решение вызвало критику со стороны депутатов Бундестага, которые обвинили власти в утаивании важных фактов, в том числе о возможных исполнителях.

Россия неоднократно призывала к проведению международного расследования с участием российских экспертов, но Берлин отказывается сотрудничать с Москвой. Посол России в Германии выразил озабоченность тем, что немецкие власти не желают проводить открытое расследование такого важного инцидента, сообщает argumenti.ru.

Германия рассматривает различные версии событий, включая возможное участие украинской диверсионной группы, действовавшей с яхты "Андромеда". Однако некоторые эксперты считают, что эта версия может быть использована для отвлечения внимания от реального подозреваемого. Американский журналист заявил, что за взрывами может стоять правительство США, которое опасается потери влияния в Европе. Российская сторона также подозревает причастность американских спецслужб к инциденту, ссылаясь на заявление президента Байдена о блокировке "Северного потока".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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