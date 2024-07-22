Еврокомиссия виновна в масштабном сбое инфраструктуры по причине неполадок у Windows

Wall Street Journal сообщает, что глобальная ошибка в работе техники на базе Windows произошла из-за соглашения между Microsoft и Еврокомиссией. По этому соглашению Microsoft предоставила создателям защитного программного обеспечения полный доступ к операционной системе.
Открытая структура Windows даёт разработчикам свободу создавать мощное программное обеспечение, которое взаимодействует с операционной системой на очень глубоком уровне. Однако это может привести к катастрофическим последствиям в случае ошибки, что и произошло на практике.
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