Еврокомиссия виновна в масштабном сбое инфраструктуры по причине неполадок у Windows

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Wall Street Journal сообщает, что глобальная ошибка в работе техники на базе Windows произошла из-за соглашения между Microsoft и Еврокомиссией. По этому соглашению Microsoft предоставила создателям защитного программного обеспечения полный доступ к операционной системе.

Фото: Wikimedia Commons by Donald Trung, CC BY-SA 4.0

Открытая структура Windows даёт разработчикам свободу создавать мощное программное обеспечение, которое взаимодействует с операционной системой на очень глубоком уровне. Однако это может привести к катастрофическим последствиям в случае ошибки, что и произошло на практике.