Суд на Украине касательно легитимности Зеленского переносится на 16 сентября

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Как сообщает агентство УНИАН, суд на Украине перенёс рассмотрение иска о назначении президентских выборов на 16 сентября.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд с требованием назначить выборы президента для сохранения конституционного строя в стране.

Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая. Выборы главы государства в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

По словам Владимира Путина, единственной легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, является парламент и спикер Верховной Рады.