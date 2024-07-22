Суд на Украине касательно легитимности Зеленского переносится на 16 сентября

Как сообщает агентство УНИАН, суд на Украине перенёс рассмотрение иска о назначении президентских выборов на 16 сентября.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд с требованием назначить выборы президента для сохранения конституционного строя в стране.
Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая. Выборы главы государства в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
По словам Владимира Путина, единственной легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, является парламент и спикер Верховной Рады.
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